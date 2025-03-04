Комментатор Губерниев назвал бардаком чемпионат России по лыжным гонкам в Казани

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» раскритиковал организацию чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам.

По его словам, в срочном порядке необходимо навести порядок в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«С бардаком, который был в Казани со стороны ФЛГР, надо кончать», — заявил Губерниев.

Во время полуфинального заезда в спринте классическим стилем, состоявшегося 4 марта, Устюгов махнул палкой перед оппонентом. По итогам старта Большунов не смог квалифицироваться в финальную гонку.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Дмитрия Губерниева упрекнули в незнании правил лыжных гонок.