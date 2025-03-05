Мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче на четвертой минуте игры открыл бразильский вингер Родриго. На 32-й минуте аргентинец Хулиан Альварес сравнял счет. Во второй половине игры отличился нападающий Браим Диас, отличившийся на 55-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ответная игра пройдет на стадионе «Метрополитано» 12 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

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