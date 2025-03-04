Спорт
Мадридское дерби в плей-офф Лиги чемпионов: «Реал» обыгрывает «Атлетико». LIVE
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в мадридском дерби «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимает «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
Матч не начался
04 марта 23:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Атлетико М
Мадрид, Испания
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» в мадридском дерби встречаются «Реал» и «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.