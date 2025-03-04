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В ЦСКА оценили зимнюю трансферную кампанию

Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о зимней трансферной кампании клуба
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев в интервью «Советскому спорту» заявил, что клуб продолжает работу на трансферном рынке.

По его словам, армейцы делают акцент на молодых футболистах.

«ЦСКА не ищет усиления на внутреннем рынке? Как раз молодые игроки пополнили нашу команду, с расчетом на перспективу. Если говорить о состоявшихся игроках, то это крайне сложно», — заявил Бабаев.

В 20-м туре ЦСКА на домашнем поле сыграет против подмосковных «Химок». Игра пройдет 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

На данный момент в тройку лидеров РПЛ входят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — все три команды набрали по 40 очков. При этом в 19-м туре РПЛ — первом после зимней паузы — из этих команд свой матч выиграл лишь «Спартак», победив «Оренбург» 2:0. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА 0:0, а «Краснодар» разошелся миром с «Крыльями Советов».

Ранее Андрею Аршавину предсказали работу главным тренером «Зенита».

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