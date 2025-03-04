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Губерниева упрекнули в незнании правил лыжных гонок

ФЛГР упрекнула комментатора Губерниева в незнании правил лыжных гонок
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Судейская коллегия Федерации лыжного спорта России (ФЛГР) упрекнула комментатора Дмитрия Губерниева, раскритиковавшего судейство чемпионата России — 2025, за незнание правил данного вида спорта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя коллегии, никто из официальных лиц не должен объявлять по стадиону информацию о принятых дисциплинарных решениях в адрес спортсменов по ходу гонки.

«Претензия Губерниева — это незнание правил соревнований по лыжным гонкам и процедуры принятия решения. В соответствии с правилами соревнований эти решения вывешиваются на доске информации и объявляются на совещании представителей команд. На стадионе никто не объявляет такое», — заявили в коллегии.

Во время полуфинального заезда в спринте классическим стилем, состоявшегося 4 марта, Устюгов махнул палкой перед оппонентом. По итогам старта Большунов не смог квалифицироваться в финальную гонку. Позднее Губерниев заявил, что ни у кого из зрителей не было возможности узнать о санкциях по итогам инцидента от официальных лиц.

Ранее Елена Вяльбе пообещала наказать лыжников Большунова и Устюгова.

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