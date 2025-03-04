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Вяльбе пообещала наказать лыжников Большунова и Устюгова

Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова за конфликт на ЧР в Казани
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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости заявила, что будет проведено расследование конфликта между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым, который состоялся по ходу полуфинальной спринтерской гонки чемпионата страны в Казани.

По ее словам, оба спортсмена получат наказание.

«И Большунов, и Устюгов получат от жюри определенное наказание. Два разных наказания, но оба получат. Они сильные соперники, и, конечно, больше привлекают внимание болельщиков. И со спортивной точки зрения, безусловно, противостояние двух сильнейших личностей», — заявила Вяльбе.

Во время полуфинального заезда в спринте классическим стилем, состоявшегося 4 марта, Устюгов махнул палкой перед оппонентом. По итогам старта Большунов не смог квалифицироваться в финальную гонку.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Александра Большунова временно опустили на последнее место в полуфинале спринта на чемпионате России.

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