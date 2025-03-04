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Губерниев назвал безобразным судейство на ЧР по лыжам

Комментатор Губерниев назвал безобразным судейство на ЧР-2025 по лыжам
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал судейство чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам, упрекнув жюри в деквалификации.

По его словам, официальные лица не удосужились опубликовать информацию о штрафах на портале.

«Безобразная работа жюри на ЧР по лыжам! Безобразное отношение к зрителям! По дисквалам и желтым карточкам! Организаторам ЧР в Казани позор! Официальной инфы не вообще, все молчат…Катастрофа…. Полное неуважение ко всем», — написал Губерниев.

Во время полуфинального заезда в спринте классическим стилем, состоявшегося 4 марта, Устюгов махнул палкой перед оппонентом. По итогам старта Большунов не смог квалифицироваться в финальную гонку.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Елена Вяльбе пообещала наказать лыжников Большунова и Устюгова.

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