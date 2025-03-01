Кержаков оценил повторение Дзюбой его рекорда

Кержаков заявил, что спокойно относится к тому, что Дзюба повторил его рекорд

42-летний российский тренер Александр Кержаков заявил, что спокойно относится к тому, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба сравнялся с его рекордом по количеству голов за карьеру. Его слова приводит Sport24.

«Дзюба повторил мой рекорд по голам? Спокойно отношусь к этому. Всегда говорил, что для меня это абсолютно нормально», — заявил Кержаков.

1 марта «Пари Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Единственный мяч «Акрона» забил Артем Дзюба. Благодаря этому голу он сравнялся с бывшим нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Александром Кержаковым по количеству забитых мячей во всех турнирах — теперь на счету форвардов 233 гола за карьеры. Они — лучшие бомбардиры в истории российского футбола.

Ранее Кержаков опроверг информацию о возобновлении игровой карьеры.