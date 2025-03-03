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Тренера «Зенита» и российского шахматиста министерство спорта Украины лишило званий

Министерство спорта Украины лишило званий Карякина и Тимощука
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Павел Лисицын/РИА Новости

Министерство спорта Украины лишило званий шахматиста Сергея Карякина и тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.

Карякин лишен званий мастера спорта международного класса, мастера спорта Украины и заслуженного мастера спорта Украины. Тимощук лишен званий заслуженного мастера спорта Украины и мастера спорта Украины.

Карякин является уроженцем Симферополя. В 2010 году он сменил украинскую федерацию на российскую. 21 марта 2022 года по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине он был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации. С 12 сентября 2024 года Карякин является сенатором Российской Федерации, он вошёл в Комитет Совета Федерации по социальной политике.

Тимощук выступал за сборную Украины с 2000 по 2016 год. Трижды он признавался лучшим украинским футболистом.

Ранее Карякин ответил на вопрос о завершении карьеры.

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