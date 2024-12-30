Карякин ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру. Об этом он рассказал в интервью на Rutube-канале ДОЛГОВ.

«Нет, я планирую выступление, я и сейчас выступаю, вот совсем недавно я выступал. На турнире в Москве поделил первое-четвертое место. Однако нет той концентрации, и то, что удается все равно быть наравне или где-то кого-то превосходить, это очень приятно», — заявил Карякин.

Сергей Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Карякин отреагировал на исключение из рейтинга FIDE.