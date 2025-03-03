Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе получила красный диплом Поволжского университета физкультуры и спорта (ПГУФКСиТ), передает РИА Новости.

«Диплом по специальности «тренер-преподаватель», — сказала Вяльбе.

24 февраля Вяльбе была включена в санкционный список Канады.

Вяльбе неоднократно публично поддерживала действия Владимира Путина и выступала против участия спортсменов в турнирах без российского флага. В 2024 году она заявляла, что готова «пойти в партизаны» за Владимира Путина, называла предателем Елену Исинбаеву и выступала против участия лыжников в международных турнирах в нейтральном статусе.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Вяльбе рассказала, от чего зависит допуск российских лыжников.