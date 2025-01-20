Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Единолично не принимает»: Вяльбе рассказала, от чего зависит допуск российских лыжников

Вяльбе призвала дождаться заседания FIS после слов ее главы о допуске россиян
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слова президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхана Элиаша о готовности допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе и отметила, что это зависит не только от него. Ее слова приводит Odds.ru.

«Будем ждать февральского заседания FIS, чтобы узнать решение совета FIS. Потому что президент международной федерации такие решения единолично не принимает», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Российские лыжники выступают только на внутренних турнирах.

Ранее тренер по лыжным гонкам заявил, что Россию не допустят даже в нейтральном статусе.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами