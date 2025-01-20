«Единолично не принимает»: Вяльбе рассказала, от чего зависит допуск российских лыжников

Вяльбе призвала дождаться заседания FIS после слов ее главы о допуске россиян

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слова президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхана Элиаша о готовности допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе и отметила, что это зависит не только от него. Ее слова приводит Odds.ru.

«Будем ждать февральского заседания FIS, чтобы узнать решение совета FIS. Потому что президент международной федерации такие решения единолично не принимает», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Российские лыжники выступают только на внутренних турнирах.

Ранее тренер по лыжным гонкам заявил, что Россию не допустят даже в нейтральном статусе.