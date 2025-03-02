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Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

Овечкин: вклад Сайтиева в развитие спорта навсегда останется в истории
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Александр Натрускин/РИА Новости

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на новость о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Его слова приводит Telegram-канал Alex Ovechkin.

«Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда останутся в нашей истории. Никогда не забудем ни их, ни то, каким замечательным мужчиной он был. Огромная утрата. Сил близким», — заявил Овечкин.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Сайтиева, предварительно, стала остановка сердца.

Источник уточняет, что Сайтиеву стало плохо во дворе своего дома. На помощь ему пришли дворник и консьерж, который вызвал скорую. Спортсмена госпитализировали с подозрением на отравление.

О смерти Сайтиева 2 марта сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — заявил глава ФСБР.

Сайтиев является одним из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Ранее Рамзан Кадыров назвал Сайтиева символом мужества.

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