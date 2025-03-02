Кадыров назвал погибшего олимпийского чемпиона по борьбе Сайтиева символом мужества

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал погибшего трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Бувайсара Сайтиева символом мужества, благородства и истинного кавказского духа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни великий сын чеченского народа, легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, наш БРАТ Бувайсар Хамидович Сайтиев. Он был не просто чемпионом, он был символом мужества, благородства и истинного кавказского духа», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Сайтиева, предварительно, стала остановка сердца.

Источник уточняет, что Сайтиеву стало плохо во дворе своего дома. На помощь ему пришли дворник и консьерж, который вызвал скорую. Спортсмена госпитализировали с подозрением на отравление.

О смерти Сайтиева 2 марта сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — заявил глава ФСБР.

Сайтиев является одним из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Ранее в «Ахмате» рассказали об участии Кадырова в жизни клуба.