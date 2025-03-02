Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Сайтиева

Причиной смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, предварительно, стала остановка сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник уточняет, что Сайтиеву стало плохо во дворе своего дома. На помощь ему пришли дворник и консьерж, который вызвал скорую. Спортсмена госпитализировали с подозрением на отравление.

О смерти Сайтиева 2 марта сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — заявил глава ФСБР.

Сайтиев является одним из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

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