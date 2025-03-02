Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев умер в 49 лет

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и депутат Госдумы от Дагестана Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет. Его слова приводит ТАСС.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — заявил глава ФСБР.

Telegram-канал Sport Baza сообщает, что Сайтиев скончался в одной из больниц города Москвы.

Сайтиев — один из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Ранее десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов», — заявил глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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