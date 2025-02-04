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В «Ахмате» рассказали об участии Кадырова в жизни клуба

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров назвал Кадырова главным болельщиком клуба
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров является главным болельщиком футбольного клуба «Ахмат». Об этом в интервью Odds.ru рассказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

«Рамзан Ахматович — наш главный болельщик, почетный президент. Конечно, он нас поддерживает и интересуется всеми делами. Ничего не изменилось, все нормально», — сказал Айдамиров.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» идет на 15-м месте в турнирной таблице. Команда в 18 турах набрала 13 очков, одержав две победы. В том числе перед зимней паузой грозненцы на своем поле обыграли «Оренбург» со счетом 1:0.

В рамках сборов в турецком Белеке «Ахмат» провел товарищеский матч против тульского «Арсенала», в котором одержал победу со счетом 3:1. 8 февраля подопечные Сергея Ташуева встретятся с красноярским «Енисеем», а 16 февраля сыграют с махачкалинским «Динамо».

Лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 39 очков. Столько же баллов у «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в личной встрече. Замыкает тройку московский «Спартак», в активе красно-белых 37 очков.

Ранее был назван новый клуб покинувшего «Спартак» игрока.

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