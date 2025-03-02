Тюкавин досрочно завершил матч с «Ростовом»

Российский нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин был вынужден досрочно завершить матч с «Ростовом» в 19-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы.

Журналист Иван Карпов сообщает, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразных связок. 3 марта футболист пройдет медобследование, после чего станет окончательно ясен диагноз. Если подозрения подтвердятся, то Тюкавин пропустит примерно полгода.

На 17-й минуте встречи Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

На момент написания новости в матче идет второй тайм, счет — 0:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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