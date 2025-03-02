«Химки» обыграли аутсайдера РПЛ

Подмосковные «Химки» обыграли воронежский «Факел» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Подмосковье на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Эдгардо Фаринья на 15-й минуте игры, его ассистентом выступил Антон Заболотный.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Евгений Кукуляк. В матче было показано две желтых карточки — Дилану Мертенсу («Факел») и Даниэлю Фернандесу («Химки»).

После этого матча подмосковная команда занимает 12-е место в турнирной таблице национального первенства, набрав 19 очков. Воронежский клуб идет на предпоследнем месте — в зоне вылета — и имеет в активе 14 баллов.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с московским ЦСКА. Поединок состоится 8 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Факел» в тот же день дома примет «Зенит», матч начнется раньше — в 14:30 по московскому времени.

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