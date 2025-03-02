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Дебютный гол Солари помог «Спартаку» догнать лидеров РПЛ

«Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 2:0 и догнал «Краснодар» с «Зенитом»
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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:0. На 61-й минуте первый мяч в матче забил лучший бомбардир РПЛ костариканец Манфред Угальде. Этот гол стал 16-м в сезоне для него, он увеличил отрыв от Алексея Батракова до шести мячей в бомбардирской гонке. В концовке дебютный гол за «Спартак» забил аргентинский новичок команды Пабло Солари на 90+6-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян.

«Спартак» одержал седьмую победу подряд в РПЛ и догнал лидеров. Теперь у «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» по 40 очков после 19 туров. «Оренбург» остается на последнем, 16-м месте с 8 баллами.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином» в гостях. Встреча состоится 9 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. В тот же день «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом» в 12:00 мск.

Ранее «Химки» обыграли аутсайдера РПЛ.

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