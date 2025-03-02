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Спорт

Первый матч без Карпина: «Ростов» против «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Спартак» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА Новости
В заключительном матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
Матч не начался
02 марта 19:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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