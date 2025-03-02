Спорт
Первый матч без Карпина: «Ростов» против «Динамо». LIVE
Владимир Федоренко/РИА Новости
В заключительном матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
Матч не начался
02 марта 19:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.