Cтанкович назвал недостаток в победе «Спартака» над «Оренбургом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что ему не понравились финальные минуты игры. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы прибавили во многих компонентах как команда, хотя последние 10 минут игры мне сегодня не понравились. Была долгая пауза, был длительный период подготовки, и мы впервые, будем честны, выходили с другим давлением. Если вы посмотрите на вчерашние матчи, вы увидите, что всем лидерам будет непросто», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» одержал седьмую победу подряд в РПЛ и догнал лидеров. Теперь у «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» по 40 очков после 19 туров. «Оренбург» остается на последнем, 16-м месте с восемью баллами.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Рубином» в гостях. Встреча состоится 9 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. В тот же день «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом» в 12:00 мск.

Ранее «Химки» обыграли аутсайдера РПЛ.