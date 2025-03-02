Спорт
Чемпионский поход продолжается: «Спартак» принимает «Оренбург». LIVE
Павел Бедняков/РИА Новости
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на «Лукойл Арене» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
Матч не начался
02 марта 16:30
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
16:10
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на «Лукойл Арене» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.