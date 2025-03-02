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Спорт

Чемпионский поход продолжается: «Спартак» принимает «Оренбург». LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Спартак» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Павел Бедняков/РИА Новости
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на «Лукойл Арене» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
Матч не начался
02 марта 16:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на «Лукойл Арене» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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