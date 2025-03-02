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Стали известны фигуристы, которые примут участие в квалификации к Олимпиаде-2026

«Матч ТВ»: ФФККР включил Гуменника и Семененко в заявку на отбор к ОИ-2026
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Александр Вильф/РИА Новости

Федерация фигурного катания России на коньках (ФФККР) включила Петра Гуменника и Евгения Семененко в список участников квалификационного турнира к Олимпиале-2026. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«В заявке от ФФККР числятся Гуменник и Семененко», — заявили в ФФККР, не уточнив, кто из них будет основным.

Список участников от ФФККР был принят в Международном союзе конькобежцев (ISU) 28 февраля.

Ранее стали известны остальные участники отборочного турнира от России.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Атлеты смогут принять участие только в индивидуальных дисциплинах.

28 февраля стало известно, что рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников пропустит Олимпийские игры 2026 года. Спортсмена не включили в список кандидатов для получения нейтрального статуса, который выдает Международный союз конькобежцев.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее в России заявили, что российские фигуристки находятся на уровне «японок-сакамоток».

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