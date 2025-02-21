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«На уровне японок-сакамоток»: в России сравнили российских фигуристок с иностранками

Чен заявила, что россиянки на Олимпиаде выступят на уровне «японок-сакамоток»
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Максим Блинов/РИА Новости

Спортивный комментатор Иоланда Чен заявила, что уровень мужского одиночного катания в России вырос, а вот женского — наоборот упал. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что на предстоящих зимних Олимпийских играх выступление представительницы России едва ли будет превосходить таких спортсменок, как Каори Сакамото и Луна Хендрикс.

«Радует, что наши ребята готовы в любой момент выскочить на международную арену и проявить себя наилучшим образом. Жалко, что один. Нам бы туда троих послать. А вот девочки будут на уровне японок-сакамоток и хендриксонов, выполняя те же тройной лутц, тройной тулуп, тройной риттбергер. Это прошлый век», — заявила она.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее были названы участники Кубка Первого канала по фигурному катанию.

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