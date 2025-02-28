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ISU получил списки кандидатов на квалификацию Олимпиады от России

ISU получил список кандидатов на участие в олимпийском отборе от России и Белоруссии
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ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) получил список кандидатов на участие в квалификации зимних Олимпийских игр — 2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«ISU получил заявки на участие российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных (AIN) в отборочных олимпийских соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года», — указано в сообщении.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Атлеты смогут принять участие только в индивидуальных дисциплинах.

28 февраля стало известно, что рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников пропустит Олимпийские игры 2026 года. Спортсмена не включили в список кандидатов для получения нейтрального статуса, который выдает Международный союз конькобежцев.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о недоверии в вопросе допуска российских фигуристов на ОИ.

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