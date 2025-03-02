Шахматист Карлсен продал джинсы, за которые его дисквалифицировали, на аукционе

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе за 36 тыс. долларов. Об этом сообщает NRK

28 декабря российский шахматист Ян Непомнящий был оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке из-за спортивной обуви. Аналогичный штраф получил экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен — он пришел на матч в джинсах. После отказа переодеться он был дисквалифицирован на девятый раунд турнира и принял решение в знак протеста сняться с соревнований.

Этот турнир выиграл 18-летний Володар Мурзин из России.

Позже он снова пришел на партию в джинсах, однако санкций не последовало. После этого эпизода Международная шахматная федерация (FIDE) изменила правила и разрешила игрокам приходить в джинсах.

Источник отмечает, что вырученные деньги будут направлены в организацию Big Brothers Big Sisters, цель которой — «помочь детям раскрыть свой полный потенциал и построить будущее».

Ранее соперник проспавшего матч на ЧМ по шахматам россиянина написал гневный пост.