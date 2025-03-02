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Шахматист Карлсен продал джинсы, за которые его дисквалифицировали, на аукционе

Скандальные джинсы Карлсена были проданы на аукционе за 36 тыс. долларов
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Team Liquid

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе за 36 тыс. долларов. Об этом сообщает NRK

28 декабря российский шахматист Ян Непомнящий был оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке из-за спортивной обуви. Аналогичный штраф получил экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен — он пришел на матч в джинсах. После отказа переодеться он был дисквалифицирован на девятый раунд турнира и принял решение в знак протеста сняться с соревнований.

Этот турнир выиграл 18-летний Володар Мурзин из России.

Позже он снова пришел на партию в джинсах, однако санкций не последовало. После этого эпизода Международная шахматная федерация (FIDE) изменила правила и разрешила игрокам приходить в джинсах.

Источник отмечает, что вырученные деньги будут направлены в организацию Big Brothers Big Sisters, цель которой — «помочь детям раскрыть свой полный потенциал и построить будущее».

Ранее соперник проспавшего матч на ЧМ по шахматам россиянина написал гневный пост.

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