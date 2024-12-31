Карлсен снова пришел в джинсах на матч чемпионата мира по шахматам

Гроссмейстер Карлсен снова пришел в джинсах на партию ЧМ по блицу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен пришел на партию чемпионата мира по блицу против немца Михаэля Бецольда в джинсах. Об этом сообщает NRK.

16-й чемпион мира по шахматам, который изначально принял решение не участвовать в ЧМ по блицу из-за дресс-кода, но позднее передумал, так как Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пошла на изменение регламента, смог одержать победу и обеспечил себе место в плей-офф турнира.

ЧМ по блицу проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в декабре 2024 года, весь пьедестал заняли российские шахматисты. Победу одержал 18-летний Володар Мурзин, на втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

Ранее соперник проспавшего матч на ЧМ по шахматам россиянина написал гневный пост.