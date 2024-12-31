Соперник проспавшего матч на ЧМ по шахматам россиянина написал гневный пост

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн в своих социальных сетях опубликовал пост, адресованный россиянину Даниилу Дубову, который проспал партию на чемпионате мира по блицу из-за смены часовых поясов.

«Трусость — это отсутствие характера», — написал американец в соцсетях.

На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в декабре 2024 года, весь пьедестал заняли российские шахматисты. Победу одержал 18-летний Володар Мурзин, на втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

После этого скандала Карлсен принял решение не участвовать в ЧМ по блицу, но позднее передумал.

Ранее проспавший матч на ЧМ по шахматам россиянин объяснился.