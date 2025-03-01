Овечкин забросил 884-ю шайбу

Овечкин отличился в матче с «Тампой», до рекорда Гретцки осталось 10 шайб

Отставание российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина от «вечного рекорда» Уэйна Гретцки сократилось до 10 шайб.

1 марта «Кэпиталз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды на 57-й минуте встречи. В составе «Лайтнинг» отличились Митчелл Чаффи на 18-й минуте, Гейдж Гонсалвеш на 47-й минуте и Брэндон Хэгел на 60-й минуте (в пустые ворота).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эта шайба стала 884-й в его заокеанской карьере. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 10 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 11 раз.

Ранее Овечкин заявил, что попытается побить это достижение уже в текущем сезоне.

«Буду двигаться матч за матчем, и посмотрим, что получится», — заявил Овечкин.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 48 очков (31+17) в 44 встречах.

Ранее Владислав Третьяк объяснил феномен игры Овечкина.