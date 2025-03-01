Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которому осталось всего 13 точных бросков, чтобы побить снайперский рекорд всех времен Уэйна Гретцки, принимает на своем льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» других российских суперзвезд лиги — Никиты Кучерова и Андрея Василевского. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кучеров и Василевский на пути Овечкина к рекорду: «Вашингтон» принимает «Тампу». LIVE
НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». ОНЛАЙН
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его соотечественник — вратарь «Тампы» Андрей ВасилевскийReuters
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и Андрея Василевского. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Матч не начался
01 марта 20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
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