Тутберидзе раскритиковала судей после поражения ее ученицы в финале Гран-при

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в своих социальных сетях раскритиковала работу судей в финале юниорского Гран-при России среди девушек-одиночниц.

«Двоеглазова никаким образом не могла проиграть сегодня компоненты Костылевой, которая очень хорошо прокатала и вообще борец, но пока это чудесное детское катание», — написала Тутберидзе.

Специалист не согласилась с тем, что ученица Евгения Плющенко Елена Костылева заслуженно обошла ее воспитанницу Алису Двоеглазову на один балл. Третьей стала также ученица Тутберидзе — Маргарита Базылюк. Соревнования завершились 1 марта.

16 февраля ученица Тутберидзе Аделия Петросян выиграла финал Гран-при в женском одиночном катании.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее фигуристка Алена Косторная рассказала, почему ушла из группы Тутберидзе.