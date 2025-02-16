Ученица Тутберидзе Петросян выиграла финал Гран-при

Фигуристка Аделия Петросян выиграла финал Гран-при в женском одиночном катании.

Ученица Этери Тутберидзе набрала за свой прокат 162,88 балла, что дало ей в общей сумме 238,79 балла. На втором месте оказалась Алина Горбачева, которая получила 147,60 балла за произвольный прокат и 224,36 балла в общей сумме. Замкнула тройку лидеров Анна Фролова, ее прокат судьи оценили в 147 балла, что дало ей в общей сумме 221,89.

Ученица Плющенко Софья Муравьева, которая лидировала по итогам коротких программ, стала четвертой — 214,05 балла в общей сумме.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Евгения Медведева заявила, что у фигуристов сдают нервы из-за отбора на ОИ.