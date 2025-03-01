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Главный тренер «Зенита» заявил, что матч с ЦСКА прошел нервозно

Семак: во втором тайме игры с ЦСКА была нервозность из‑за боязни допустить ошибку
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в матче с ЦСКА команды играли нервозно из‑за боязни допустить результативную ошибку. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Первый тайм был более открытый, во втором тайме изменился рисунок игры, стало меньше голевых моментов. Фактор усталости сказывался, игра шла до гола, никто не хотел допустить ошибку, поэтому отсюда, наверное, такая нервозность», — заявил Семак.

Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой ничьей, «Зенит» временно вышел в лидеры чемпионата России. У коллектива Сергея Семака стало 40 очков после 19 встреч. Обойти их может «Краснодар», который в данную минуту дома играет против «Крыльев Советов». У ЦСКА стало 32 балла и они остаются на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что в футболе появилось новое правило.

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