В футболе появилось новое правило

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил правила игры, введя «правило восьми секунд». Об этом информирует официальный сайт IFAB.

Отмечается, что если голкипер держит в руках мяч дольше восьми секунд, то соперник получает право на угловой удар. Сообщается, что испытания этого правила показали свою эффективность и оно начнет действовать с сезона-2025/2026. Также арбитр будет обязан вести визуальный отсчет на протяжении пяти секунд из восьми.

Ранее испанский футболист Жерар Пике призвал лишать очков команды, которые играют вничью со счетом 0:0.

«Вы приходите на футбольный стадион, покупаете билет за 100, 200 или 300 евро, а матч заканчивается нулевой ничьей. Необходимо внести изменения. Предлагаю: если матч завершается без забитых мячей, то команды не получают очков», — заявил Пике, отметив, что это позволило бы игре раскрыться уже на 70-й минуте, что повысило бы зрелищность футбола.

Ранее стало известно наказание арбитра, оскорбившего экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.