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Спорт

Главный матч тура: «Зенит» принимает ЦСКА. LIVE

РПЛ. 19-й тур. «Зенит» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
В центральном матче 19-го тура Российской премьер-лиги, первом после зимней паузы, «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
Матч не начался
01 марта 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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