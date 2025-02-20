«Про меня больше нечего писать»: Кержаков про слухи о возобновлении карьеры

42-летний российский тренер Александр Кержаков опроверг информацию, согласно которой может возобновить игровую карьеру. Его слова приводит Sport24.

«Разговоры о том, что я могу возобновить карьеру футболиста? Видимо, про меня больше нечего писать. Не знаю, как еще такую новость прокомментировать. Это единственное, что могу сказать», — сказал Кержаков.

В последний раз Кержаков выходил на поле в качестве игрока в 2017 году. Он — бывший футболист сборной России, ему и Артему Дзюбе принадлежит бомбардирский рекорд национальной команды — 30 голов. В клубной карьере он играл за «Зенит», «Динамо», «Севилью».

29 мая 2024 года он возглавил казахстанский «Кайрат». Во главе клуба он провел 12 матчей, одержав шесть побед, три раза сыграв вничью и потерпев три поражения. 3 сентября 2024 года Кержаков покинул команду. С тех пор он находится без работы.

Также в своей карьере Кержаков тренировал сербский «Спартак», который возглавил в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победами, четыре — поражениями и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

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