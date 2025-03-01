Экс-гендиректор «Крыльев Советов» уехал из России

Бывший генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев покинул Россию и улетел в Латвию. В комментарии РИА Новости он заявил, что намерен вернуться обратно.

«Я улетел в Ригу навестить родителей и заняться визой, когда в этом будет необходимость. В Россию обязательно вернусь, но так как пока я без работы, свободное время хочу провести с семьей и родителями, которых достаточно редко видел в последнее время», — заявил он.

17 февраля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале объявил о смене руководства «Крыльев Советов». Новым генеральным директором стал Роберт Тер-Абрамян, который до этого занимал должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» с 18 очками занимают десятое место. Первый матч весенней части чемпионата коллектив Игоря Осинькина проведет на выезде против «Краснодара». Игра состоится 1 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

6 февраля стало известно, что предварительное заседание по иску компании «РТ‑Капитал» к футбольному клубу «Крылья Советов» о долге назначено на 8 апреля.

Ранее «Аль-Наср» попросил перенести матч из-за опасений за жизнь Криштиану Роналду.