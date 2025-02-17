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В клубе РПЛ сменилось руководство

Губернатор Федорищев объявил о смене руководства «Крыльев Советов»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале объявил о смене руководства «Крыльев Советов».

Новым генеральным директором стал Роберт Тер-Абрамян, который до этого занимал должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Было принято решение о смене генерального директора «Крыльев Советов». Вадим Андреев покидает эту должность. Благодарю его за работу, профессиональное отношение к делу. По моему предложению новым генеральным директором утвержден Роберт Тер-Абрамян», — заявил Федорищев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» с 18 очками занимают 10‑е место. Первый матч весенней части чемпионата коллектив Игоря Осинькина проведет на выезде против «Краснодара».

6 февраля стало известно, что предварительное заседание по иску компании «РТ‑Капитал» к футбольному клубу «Крылья Советов» о долге назначено на 8 апреля.

Ранее Роналдиньо отказался считать Месси лучшим игроком в истории футбола.

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