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Стала известна дата судебного заседания по иску о долге «Крыльев Советов»

8 апреля состоится предварительное заседание по иску «РТ‑Капитал» к «Крыльям»
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Владимир Песня/РИА Новости

Предварительное заседание по иску компании «РТ‑Капитал» к футбольному клубу «Крылья Советов» о долге назначено на 8 апреля. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Москвы.

13 января «РТ-Капитал», являющийся дочерней компанией «Ростеха», решила через суд взыскать долг в размере ₽897 млн с «Крыльев Советов».

Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Ранее новый губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев говорил, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.

В январе исковое заявление было оставлено без движения, так как оно было подано с нарушением требований.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» с 18 очками занимают 10‑е место. Первый матч весенней части чемпионата коллектив Игоря Осинькина проведет на выезде против «Краснодара».

Ранее Федорищев рассказал об угрозах после заявлений о коррупции в футболе.

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