«Аль-Наср» попросил перенести матч из-за опасений за жизнь Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» запрашивал перенос поединка 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против иранского «Эстегляля» из Тегерана на нейтральное поле. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, причиной для такой просьбы послужили опасения клуба за жизнь и безопасность португальского нападающего Криштиану Роналду. Это было связано с инцидентом, который произошел в сентябре 2023 года, когда «Аль-Наср» играл против «Персеполиса» (2:0) в Тегеране, а местные фанаты пытались прорваться в отель к Роналду.

Азиатская конфедерация футбола отклонила просьбу «Аль-Насра». Матч состоится, как и планировалось, 3 марта на стадионе «Азади». При этом неясно, отправился ли Роналду на этот поединок.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее стали известны подробности о будущем Роналду.