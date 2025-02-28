Газзаев опроверг слова Дренте о распитии водки перед матчами «Алании»

Слова чемпиона Испании по футболу в составе мадридского «Реала» Ройстона Дренте о том, что во времена его выступления в России игроки и тренеры употребляли алкогольные напитки, не стоит называть всерьез. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал тренер Валерий Газзаев.

По его словам, он даже не помнит, что работал с нидерландским полузащитником.

«Я такого футболиста и не помню (улыбается). Даже не хочется обращать внимание на его слова», — заявил Газзаев.

28 февраля стало известно, что Дренте в интервью As рассказал, что в России перед матчами футболисты и тренеры иногда выпивали крепкие алкогольные напитки.

Дренте выступал за «Аланию» во второй части сезона-2012/13, проведя в составе осетинского клуба шесть игр, в которых забил три мяча. Главным тренером «Алании» в том сезоне был Валерий Газзаев.

Ранее сообщалось, что «Ростов» предложит новый контракт полузащитнику Байрамяну.