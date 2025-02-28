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«Ростов» предложит новый контракт полузащитнику

«Евро-Футбол.Ру»: «Ростов» готов предложить новый контракт Байрамяну
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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Руководство «Ростова» готово рассмотреть вариант с продлением контракта с полузащитником Хореном Байрамяном. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, переговоры с 33-летним футболистом пройдут в ближайшее время. Отмечается, что в клубе довольны Байрамяном и готовы продолжить ему сотрудничество.

Текущий контракт Байрамяна с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее экс-игрок «Реала» рассказал, как в России футболисты пили водку перед матчем.

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