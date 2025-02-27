Медведева приехала на сборы московского «Динамо»

Медведева третий год подряд приехала на сборы московского «Динамо»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева посетила сборы московского «Динамо». Об этом сообщает официальный Telegram-канал «бело-голубых».

«Кто это тут у нас?» — подписала видео пресс-служба команды.

Известно, что фигуристка будет готовить выпуск ее совместного с «Динамо» проекта «Футбольное катание». В нем Медведева знакомится с игроками команды и задает им вопросы о работе и личной жизни.

17 ноября Медведева появилась на поле в составе «Динамо» в концовке товарищеского матча с «Амкалом», который состоялся на «ВТБ Арене» и завершился со счетом 3:2 в пользу медиаклуба. Также в матче участие принимал актер Павел Деревянко.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее бывший тренер «Динамо» рассказал о негативном влиянии матча с «Амкалом» на клуб.