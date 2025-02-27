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Медведева приехала на сборы московского «Динамо»

Медведева третий год подряд приехала на сборы московского «Динамо»
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Пресс-служба «Дай пять»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева посетила сборы московского «Динамо». Об этом сообщает официальный Telegram-канал «бело-голубых».

«Кто это тут у нас?» — подписала видео пресс-служба команды.

Известно, что фигуристка будет готовить выпуск ее совместного с «Динамо» проекта «Футбольное катание». В нем Медведева знакомится с игроками команды и задает им вопросы о работе и личной жизни.

17 ноября Медведева появилась на поле в составе «Динамо» в концовке товарищеского матча с «Амкалом», который состоялся на «ВТБ Арене» и завершился со счетом 3:2 в пользу медиаклуба. Также в матче участие принимал актер Павел Деревянко.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее бывший тренер «Динамо» рассказал о негативном влиянии матча с «Амкалом» на клуб.

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