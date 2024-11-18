Бывший тренер «Динамо» рассказал о негативном влиянии на клуб матча с «Амкалом»

Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин остался недоволен матчем бело-голубых с медийным футбольным грандом «Амкалом», в котором команда Марцела Лички уступила со счетом 2:3.

«Смотрел матч «Динамо» с «Амкалом» и ощущения у меня не очень. Футбол должен быть футболом. Для чего за «Динамо» вышел актер и девочка? Я не понимаю эти вещи. Если это спорт, то он должен оставаться спортом, а не какая-то смесь. Игрокам тоже трудно настроиться на такой матч. «Динамо» становится все дальше от футбола из-за такого. Проводят никому ненужные матчи, а люди за это деньги заплатили, хотели увидеть зрелище», — рассказал специалист Legalbet.

Также Силкин подчеркнул, что ему обидно за нападающего «Амкала» Степана Костюкова, получившего открытый перелом ноги в столкновении с динамовским голкипером Андреем Кудравцом и выбывшего на год. При этом тренер подчеркнул случайность происшедшего, а также отметил, что и игрок «Динамо» мог получить подобное повреждение.

За «Динамо» в матче с «Амкалом» сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. Это был второй матч соперников. Год назад «Динамо» разгромило «Амкал» со счетом 5:0, а первый мяч забил вышедший в составе родного клуба хоккеист Александр Овечкин.

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