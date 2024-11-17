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Медийный клуб «Амкал» обыграл «Динамо» в товарищеском матче

«Амкал» обыграл «Динамо» со счетом 3:2 в товарищеском матче

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Телеграм-канал «ФК Динамо»

Медийный клуб «Амкал» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу медиаклуба. Счет на 10-й минуте открыл футболист «Динамо» Денис Макаров. На 18-й минуте Максим Пичугин из «Амкала» реализовал пенальти, а на 22-й — медиаклуб вышел вперед благодаря голу Антона Карпова. На 45-й минуте Ярослав Гладышев счет сравнял, а победный гол для «Амкала» забил Пичугин на 47-й минуте, оформив дубль.

В составе «Динамо» в матче приняли участие звезды: с первых минут на поле появился актер Павел Деревянко, а в концовке встречи на замену вышла фигуристка Евгения Медведева.

Также в первом тайме тяжелую травму получил форвард «Амкала» Степан Костюков. Он столкнулся с вратарем «бело-голубых» Андреем Кудравцом. Ему была оказана первая помощь, после чего его унесли на носилках.

«Динамо» возьмёт на себя лечение и окажет необходимую помощь. Желаем игроку «Амкала» сил и скорейшего восстановления», — написали в официальном Telegram-канале клуба.

Ранее «Амкал» проиграл в матче четвертого раунда Кубка России.

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