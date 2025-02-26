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«У меня двое детей»: экс-игрок РПЛ о том, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Экс-игрок РПЛ Рыбус заявил, что не сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший футболист ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поляк Мацей Рыбус признался, что не верит в то, что футболисты могут прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Sport24.

«У меня двое детей, они ходят в частный детский сад, за это нужно платить. Если ты не ходишь по ресторанам, в ЦУМ… Не хочу озвучивать суммы, но думаю, 200 тысяч может хватать», — заявил он.

1 октября 2024 года Рыбус подписал контракт с медиафутбольной командой ФК «10». По оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет € 150 тыс.

35-летний Рыбус перебрался в Россию в 2012 году. На протяжении четырех сезонов он выступал за грозненский «Терек» (сейчас клуб носит название «Ахмат»). Затем поляк поиграл за французский «Лион» и снова вернулся в Россию. Более 100 матчей Рыбус провел в составе московского «Локомотива». Вместе с командой он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. В 2022 году поляк перешел в «Спартак». В 2023 году Рыбус защищал цвета казанского «Рубина».

Ранее Рыбус рассказал, когда завершит карьеру.

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