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Рыбус подписал контракт с медиафутбольной командой

Рыбус подписал контракт с футбольным клубом «10» из медиалиги

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Телеграм-канал ФК Десять || 10 is 10

Польский защитник Мацей Рыбус подписал контракт с медиафутбольной командой «10». Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Telegram-канале медиаклуба.

Ранее агент футболиста Роман Орещук заявлял, что футболисту не интересны предложения от российских клубов.

35-летний Рыбус перебрался в Россию в 2012 году. На протяжении четырех сезонов он выступал за грозненский «Терек». Затем поляк поиграл за французский «Лион» и снова вернулся в Россию. Более 100 матчей Рыбус провел в составе московского «Локомотива». Вместе с командой он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. В 2022 году поляк перешел в «Спартак». В 2023 году Рыбус защищал цвета казанского «Рубина».

По оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет € 150 тыс.

Ранее медийный клуб «Амкал» не смог выйти в следующий раунд Кубка России.

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