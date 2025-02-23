Бывший футболист клубов РПЛ рассказал, когда завершит карьеру

Футболист Рыбус: пока предложений нет, если не будет — завершу карьеру

Бывший футболист грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» Мацей Рыбус высказался о завершении своей карьеры. Его слова приводит «Советский спорт».

«Пока играю в Медиалиге. От профессиональных команд не было никакого предложения. Я пока официально не завершаю, но, если ничего не будет, тогда завершу. Готов ли продолжать в Медиалиге? Я уже играю, поэтому готов. Мне нравится футбол», — заявил Рыбус.

1 октября Рыбус подписал контракт с медиафутбольной командой ФК «10».

35-летний Рыбус перебрался в Россию в 2012 году. На протяжении четырех сезонов он выступал за грозненский «Терек». Затем поляк поиграл за французский «Лион» и снова вернулся в Россию. Более 100 матчей Рыбус провел в составе московского «Локомотива». Вместе с командой он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. В 2022 году поляк перешел в «Спартак». В 2023 году Рыбус защищал цвета казанского «Рубина».

Ранее агент заявил о готовности Рыбуса играть в ФНЛ.