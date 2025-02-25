Агент назвал вероятную причину ухода Карпина из «Ростова»

Селюк: может быть, РФС попросил Карпина уйти из «Ростова» сейчас

Российский агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что Российский футбольный союз (РФС) попросил тренера сборной Валерия Карпина покинуть «Ростов» прямо сейчас. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Может быть, РФС попросил Карпина уйти сейчас. Все футболисты «Ростова» в сборной уже были, и когда продают — это сборник, заплатите деньги. В то же время он не дает сыграть тому же Дзюбе. Одну игру с каким-нибудь Брунеем или Вьетнамом, ему какая разница?» — заявил Селюк.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее иностранный игрок «Динамо» пожаловался на погоду в Москве.